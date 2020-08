Gattuso su Insigne: "Sente fastidio, è un po' preoccupato. Entro 48 ore sapremo per il Barça" (Di domenica 2 agosto 2020) Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro la Lazio che ha chiuso il campionato è intervenuto al microfono di Sky Sport e si è soffermato anche sulle condizioni di Lorenzo Insigne, uscito malconcio dalla sfid ... Leggi su tuttonapoli

claudioruss : Gattuso a Sky: 'Insigne? Valutiamo domani e dopodomani, speriamo non sia nulla di grave. Ho parlato con lui e con i… - news24_napoli : Gattuso: “Esami clinici per Insigne, speriamo bene. Meritavo l… - tuttonapoli : Gattuso su Insigne: 'Sente fastidio, è un po' preoccupato. Entro 48 ore sapremo per il Barça' - vvlnapoli : Napoli, Gattuso sulla lite con la panchina della Lazio: 'Ho sbagliato anche io. Meritavo l'espulsione': 'Insigne? A… - fanpage : #NapoliLazio Le parole di Gattuso dopo la rissa sfiorata -