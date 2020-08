Covid-19, l’aggiornamento sul numero di positivi in Campania (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono dieci i nuovi positivi al Covid-19 in Campania. A renderlo noto è stata l’Unità Anticrisi della Regione che ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.162 tamponi. Il numero totale dei positivi da inizio epidemia supera dunque le 5.000 unità (sono 5.009, per l’esattezza). Per quanto riguarda i guariti, se ne sono registrati ulteriori 8. Il numero complessivo è salito a 4.177. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 10 Tamponi del giorno: 2.162 Totale positivi: 5.009 Totale tamponi: 334.998 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 435 Guariti del giorno: ... Leggi su anteprima24

Neliocchi1 : RT @repubblica: Lampedusa, tensione nell'isola frontiera tra l'hotspot sovraffollato, migranti in cerca di cibo e paura del Covid [dal nost… - Lucia05149332 : RT @repubblica: Lampedusa, tensione nell'isola frontiera tra l'hotspot sovraffollato, migranti in cerca di cibo e paura del Covid [dal nost… - repubblica : Lampedusa, tensione nell'isola frontiera tra l'hotspot sovraffollato, migranti in cerca di cibo e paura del Covid [… - forli24ore : Covid-19, l’aggiornamento: in regione nessun decesso e 36 nuovi casi positivi - Ecate31 : RT @Ravenna24ore: Covid-19, l’aggiornamento. In Regione 36 nuovi casi, 5 nel ravennate -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’aggiornamento Covid, migranti positivi a Treviso e test per oltre 60 contatti. Zaia: i centri vanno chiusi Corriere della Sera