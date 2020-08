A Silverstone, Hamilton in pole poi Bottas. Leclerc quarto (Di sabato 1 agosto 2020) AGI - È ancora Lewis Hamilton su Mercedes a conquistare la pole position (numero 91, un record) anche nel Gp di Gran Bretagna, quarto round del Mondiale 2020 di Formula 1. Con il tempo di 1'24''303, l'inglese precede il compagno di squadra Valtteri Bottas e l'olandese Max Verstappen su Red Bull. Quarta la Ferrari guidata da Leclerc (sotto investigazione per unsafe release), decimo posto per il compagno di squadra Sebastian Vettel. Completano la top ten in griglia Lando Norris su McLaren (quinto), Lance Stroll sesto su Racing Point davanti a Carlos Sainz della McLaren. Ottavo posto sulla Renault per Daniel Ricciardo davanti al compagno di squadra Esteban Ocon. Leggi su agi

