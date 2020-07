Scuola, classi a rotazione, con le rotelle (Di venerdì 31 luglio 2020) – Con l’obbligo del distanziamento sociale, la Scuola deve ricorrere alla rotazione degli orari e alla moltiplicazione delle classi. Tuttavia, la rotazione è agevolata dai banchi con le rotelle. Gli studenti che stanno a sinistra si spostino a destra, quelli che stanno a destra si spostino a sinistra, chi sta dietro si porti davanti, chi sta davanti retroceda in fondo. E dopo una breve pausa, si ricominci: chi sta davanti vada sul lato destro, chi sta a destra vada in fondo, chi sta in fondo si sposti sul lato sinistro, chi sta a sinistra avanzi in prima fila. (Ard) Leggi su romadailynews

