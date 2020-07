Salvini dice che ai sondaggi crede come ai virologi (quindi fa capire che non crede ai virologi) (Di venerdì 31 luglio 2020) Pausa dalla spiaggia per Matteo Salvini. Dopo un bagno al Papeete, il leader della Lega ha lanciato la festa della Lega in Emilia-Romagna, che si svolgerà in questi giorni a Cervia, approfittando della settimana di vacanza che Salvini sta facendo a Milano Marittima. Oggi, nel corso di questa conferenza stampa, abbiamo scoperto una cosa che – a dire la verità – sospettavamo: Salvini non crede ai virologi. LEGGI ANCHE > Gli insulti alla vicesindaca che dice a Salvini che rovina il nome di Milano Marittima Salvini non crede ai virologi, l’affermazione Per arrivare a questo assunto, occorre fare una premessa. Al leader ... Leggi su giornalettismo

davidallegranti : Il M5s, ex alleato della Lega, dice che su Open Arms 'Salvini agì da solo'. Poi arrivò pure il cane e mangiò i compiti - carlaruocco1 : Non dimentichiamo mai che il Governo è stato inizialmente aspramente criticato per provvedimenti repentini di lockd… - pietroraffa : 'Colpo di scena, Salvini non andrà a processo', dice un'euforica giornalista del Tg2 in prima serata. Ho un messag… - paolaokaasan : RT @Andrea16130875: Una grandissima @gbongiorno66 che giustamente dice: 'Siete parlamentari, non inginocchiatevi a Palamara' Un intervento… - SecchiElias : RT @MassimoFamularo: Ogni volta che qualcuno dice 'se no vince Salvini' Il Kapitone acquista 10 simpatizzanti. Con degli avversari così a c… -