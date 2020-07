Ladispoli, ponte ‘Abebe Bikila’: in autunno i lavori di consolidamento e ristrutturazione (Di venerdì 31 luglio 2020) “In queste ore il ponte Abebe Bikila sul lungomare centrale è stato chiuso su un lato per motivi di sicurezza, in attesa dei lavori di sostituzione della passerella in legno e degli interventi di consolidamento. Non esistono pericoli per le persone in transito ma, su proposta dell’ufficio lavori pubblici, è stato deciso di ridurre il peso del passaggio pedonale a partire dal mese di agosto”. A parlare è l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis che ha spiegato le ragioni dell’installazione di una paratia che sul ponte Bikila che consente il transito soltanto da un lato. “I lavori – conclude De Santis – partiranno con l’arrivo dell’autunno, prevedono un investimento ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ponte Bikila diviso a metà. Sul collegamento pedonale è apparsa una paratia in lego che divide il percorso. Norme anti Covid? Ripartizione di pesi? Non è dato saperlo, perch non c’è alcun cartello che ...

