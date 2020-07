Condizionatori: i requisiti per Ecobonus 110% (Di venerdì 31 luglio 2020) Ecobonus 100% per i Condizionatori Acquisto e montaggio dei Condizionatori d’aria non sono esplicitamente citati tra gli interventi agevolabili che rientrano nell’Ecobonus 110%. Rispettando determinate condizioni vincolanti, è tuttavia possibile fruire del bonus anche per questa fattispecie, e quindi installare un sistema di raffreddamento a costo zero. L’articolo 119 del DL 34/2020 prevede l’innalzamento la detrazione al 110% estesa a tutti gli altri interventi di efficienza energetica nei limiti di spesa già previsti dalla normativa vigente, per ciascun intervento di efficienza energetica, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti“. Non ci sono riferimenti espliciti agli ipianti ... Leggi su quifinanza

