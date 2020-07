Cattolica, assemblea approva trasformazione in SpA (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Si è tenuta oggi a Verona, sotto la presidenza di Paolo Bedoni, l’assemblea ordinaria e straordinaria di Cattolica Assicurazioni, che ha approvato la trasformazione in SpA della compagnia. L’assemblea ha approvato, in sede ordinaria, la nomina di un componente il Consiglio di amministrazione, con il voto favorevole e la percentuale di circa il 70% degli aventi diritto per testa. il nuovo amministratore nominato è Carlo Ferraresi, Direttore Generale della società, estratto dalla lista numero 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione. In sede straordinaria, l’assemblea ha approvato il punto relativo alle modifiche allo statuto della Cooperativa con 1908 voti (70,82%) a favore e 775 voti ... Leggi su quifinanza

TUintermediari : L’assemblea dei soci vota sì: via libera alla trasformazione di Cattolica in società per azioni - AssiSearch : RT @_DAGOSPIA_: CATTOLICA PERDE LE TESTE - L'ASSEMBLEA APPROVA (PER POCHI VOTI) LA TRASFORMAZIONE IN SPA - _DAGOSPIA_ : CATTOLICA PERDE LE TESTE - L'ASSEMBLEA APPROVA (PER POCHI VOTI) LA TRASFORMAZIONE IN SPA - fzovico : RT @VeneziePost: L'assemblea di Cattolica Assicurazioni ha approvato la trasformazione in spa della cooperativa. Al voto hanno partecipato… - VeneziePost : L'assemblea di Cattolica Assicurazioni ha approvato la trasformazione in spa della cooperativa. Al voto hanno parte… -