Calciomercato Napoli, ufficiale l’acquisto di Victor Osimhen: cifre e dettagli dell’affare (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Napoli ufficializza il primo acquisto per la prossima stagione, si tratta di Victor Osimhen che, a partire da questo pomeriggio, è ufficialmente un nuovo giocatore del club azzurro. Marco Luzzani/Getty ImagesL’annuncio è arrivato prima con il solito tweet del presidente De Laurentiis (“Benvenuto Victor“), seguito dal comunicato della società pubblicato sul sito ufficiale: “La SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen dal Lille a titolo definitivo”. Sono 70 i milioni che il Napoli verserà al Lille nel corso dei prossimi cinque anni, cifra a cui si andranno ad aggiungere alcuni bonus legati ai piazzamenti in Champions. ... Leggi su sportfair

Dopo l'annuncio ufficiale del suo acquisto da parte del Napoli, Victor Osimhen ha voluto celebrare il suo importante traguardo mandando un messaggio affettuoso ai due genitori morti nei mesi scorsi: " ...

