Wta Cincinnati 2020: wild card a Clijsters, Osaka, Stephens e V.Williams (Di giovedì 30 luglio 2020) Per il momento in Usa si gioca e allora gli organizzatori del Wta di Cincinnati, torneo che si giocherà a New York dal 20 al 28 agosto, e che precederà gli Us Open, ha riservato cinque wild card molte di grande spessore: si tratta di Kim Clijsters, la belga che sta provando un incredibile rientro al tennis giocato, la giapponese Naomi Osaka, l’infinita Venus Williams, l’americana Sloane Stephens e la giovane Caty McNally nativa di Cincinnati. ✅ Kim Clijsters✅ Caty McNally✅ Naomi Osaka✅ Sloane Stephens✅ Venus Williams Four Major champions and a Cincinnati native secure wild cards ... Leggi su sportface

WTA Cincinnati: Entry list. Cinque top 10 al via. Mancano le prime due giocatrici del mondo LiveTennis.it Us Open, n.1 del mondo Barty non ci sarà: "Ho paura del virus"

Ashleigh Barty non parteciperà agli Us Open. L'australiana, numero uno del mondo, ha annunciato che non sarà al via del major statunitense in programma a porte chiuse dal 31 agosto. "È una decisione d ...

