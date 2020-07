Uccise gorilla di montagna in un parco protetto in Uganda, condannato a 11 anni (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA – In Uganda è stato condannato a 11 anni di reclusione l’uomo che ha ucciso Rafiki, un raro esemplare di gorilla di montagna. Davanti ai giudici del tribunale di Kabale, nell’ovest del Paese, Felix Byamukama si è dichiarato colpevole del reato di bracconaggio all’interno di un parco naturale protetto. Leggi su dire

