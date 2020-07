TPI Fest: a Sabaudia la seconda edizione (Di giovedì 30 luglio 2020) All'interno della programmazione estiva di eventi della città di Sabaudia torna per la sua seconda edizione il TPI Fest , organizzato dalla testata giornalisti TPI in collaborazione con il Comune di ... Leggi su latinatoday

tutto_travaglio : #TPI Fest! Una voce libera e senza padroni: 31 luglio, 1 e 2 agosto a Sabaudia - TPI - tutto_travaglio : #TPI Fest! L’informazione senza giri di parole - TPI - lozacchetti : Vi aspettiamo al @tpi FEST! 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : TPI Fest

LatinaToday

Arriva a Sabaudia, come annunciato nelle scorse settimane, il Tpi Fest, l’evento per approfondire varie tematiche di attualità politica e non solo in onore dei dieci anni di attività della testata on ...Dopo aver aderito all’iniziativa promossa dal Sindaco del comune di Sabaudia per un litorale #Plastic-free prosegue l’impegno di TPI a favore dell’ambiente. Quest’anno infatti, oltre alla distribuzion ...