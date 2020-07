TikTok svela a tutti i suoi algoritmi (Di giovedì 30 luglio 2020) TikTok logo is seen displayed on a phone screen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on November 20, 2019. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)TikTok ha annunciato la sua volontà di rendere consultabili i suoi algoritmi utilizzati per ordinare, consigliare e moderare i video caricati sulla piattaforma. La società, inoltre, ha sfidato i suoi concorrenti a fare lo stesso. La piattaforma della società cinese ByteDance, dopo i divieti a cui è stata sottoposta in diversi paesi, tenta così di riguadagnare la fiducia degli utenti e della comunità di esperti informatici. “A causa delle origini cinesi dell’azienda siamo stati sottoposti a severi controlli”, scrive Kevin Mayer, amministratore delegato di ... Leggi su wired

La community di TikTok non ha rinunciato alle vacanze, seppur confinate all'interno dei confini nazionali. Al contrario, ha colto l'opportunità per scoprire le tradizioni della Penisola e per dare ris ...

