Pres. Lega Serie A: "Prossima stagione? Con un tampone ogni 4 giorni sarà difficile affrontarla" (Di giovedì 30 luglio 2020) (ANSA) - MILANO, 30 LUG - "Con il protocollo attuale è molto difficile affrontare l'intero campionato l'anno prossimo con un tampone ogni quattro giorni".

Ultime Notizie dalla rete : Pres Lega Pres. Lega Serie A: "Prossima stagione? Con un tampone ogni 4 giorni sarà difficile affrontarla" Tutto Napoli Reggiana, Quintavalli: “Ognuno nella vita dovrebbe conoscere Spanò"

E' di ieri la notizia dell'addio al calcio giocato di Alessandro Spanò, capitano della Reggiana: nuovi progetti di vita, legati allo studio ... uomo e ricordo ancora la risposta: “Ci credo Pres, sono ...

Sibilia, pres. LND: “Ad oggi nessuna certezza sulla ripartenza del calcio dilettantistico”

“Ripartire dopo il lockdown è l’obiettivo di tutti. Anche del calcio dilettantistico – spiega il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia attraverso il sito ufficiale della LND – Ma a ...

