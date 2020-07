Mercato Juventus, shopping in casa Ajax: possibili tre colpi “alla De Ligt” (Di giovedì 30 luglio 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Olanda, precisamente in casa Ajax dove sarebbero stati adocchiati tre identikit. Paratici studia dei colpi alla “De Ligt”: dopo l’arrivo del centrale adesso la Juve torna a bussare alla porta dei lancieri. Mercato Juve: possibili altri tre colpi dall’Ajax Secondo le ultime indiscrezioni di Mercato i bianconeri avrebbero puntato Dest, Van de Beek e Gravenberch per rinforzare l’organico in chiave futura. Per il secondo la concorrenza è agguerrita: Barça e Real in pole con le merengues che avrebbero gettato la spugna sulla ... Leggi su juvedipendenza

Sport_Mediaset : #Locatelli è lui il rinforzo indicato da #Sarri per il centrocampo ?? Tutti i dettagli dell'operazione nell'articolo… - MTartaglini : Il Chelsea spende x Werner, probabilmente Havertz e vuole Ter Stengen dal Barcellona. La Juventus con il fatturato… - StoriaAmore79 : Nasce la nuova Juve, in arrivo 3 super colpi da URLO: squadra mostruosa per il 2020/21! I COLPI ?… - passione_inter : Mercato - Inter, la Juventus non ha mollato Kumbulla. Il possibile scenario - - filippo898 : RT @PaPaganini: Buonasera. 40 gol subiti! È un dato che deve far riflettere. E non riguarda una squadra da metà classifica ma la #Juventus.… -