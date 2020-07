Skoda Enyaq iV - Svelati i bozzetti degli interni (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Skoda ha mostrato in un teaser gli interni della Enyaq iV, la Suv elettrica che sarà svelata il 1 settembre. La Casa boema sfrutterà la piattaforma Meb del gruppo Volkswagen per introdurre il suo primo modello nativo elettrico in 110 anni di storia. Nei giorni scorsi era già stata diffusa una anteprima della fiancata, ma di fatto sappiamo già molto della vettura avendo guidato un prototipo su strada. Tutto si controlla dal display da 13". Gli interni riflettono le origini della Enyaq iV, visto che mantengono un approccio minimalista simile a quello visto sulla Volkswagen ID.3 e che ritroveremo sulla prossima ID.4. In particolare, i comandi fisici sono ridotti all'essenziale e tutto viene gestito dal display centrale in stile tablet da 13 pollici e dai ... Leggi su quattroruote

