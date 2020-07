Il Ces 2021 sarà un evento solo digitale a causa della pandemia (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Foto: Ces)Il Ces 2021 si terrà dal 6 al 9 gennaio prossimi, ma non sarà un evento tradizionale quanto una versione totalmente digitale e virtuale per permettere alle tante aziende di mostrare le novità in arrivo a stampa e appassionati rispettando le normative per la lotta al coronavirus Covid-19. L’edizione 2020 a Las Vegas è stata uno degli ultimi grandi appuntamenti che si sono svolti prima della pandemia che ha bloccato il mondo, con i seguenti congressi – a partire dal Mobile World Congress di Barcellona – che sono stati gradualmente cancellati. Il 2021 sarà l’anno della lenta ripartenza, ma è impossibile immaginare un ritorno brusco alla normalità. “Nel mezzo della ... Leggi su wired

