I tagli sul reddito di cittadinanza a settembre (Di mercoledì 29 luglio 2020) Arrivano a settembre i primi tagli al reddito di cittadinanza. E i primi a scontarli saranno i sussidiati che non spendono l’importo mensile per intero, come chiarito ieri dall’INPS. Arriverà un 20 per cento in meno con due meccanismi di decurtazione. Spiega oggi il Messaggero: Nel caso in cui il beneficio non venga interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito, lo stesso viene decurtato fino a un massimo del 20 per cento nella mensilità successiva. Ma può essere anche decurtato dalla disponibilità della tessera magnetica in dotazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza l’ammontare complessivo non prelevato nel semestre. I meccanismi di decurtazione sono stati ... Leggi su nextquotidiano

fanpage : ?? Il Parlamento europeo boccia l’accordo trovato sul Recovery Fund. - Riscossa_Italia : RT @Lidia_Undiemi: Grecia, strage degli innocenti: +43% di mortalità infantile dopo i tagli alla sanità - Questa è la Troika che piace tant… - SilviaCostaEU : RT @d_sambugaro: 'Il #RecoveryFund si è sviluppato per partenogenesi in seno all’#MFF ed è uscito in solitudine trionfante dal Consiglio UE… - uggNp6MXLo8Zedo : RT @Lidia_Undiemi: Grecia, strage degli innocenti: +43% di mortalità infantile dopo i tagli alla sanità - Questa è la Troika che piace tant… - luigifantasia3 : RT @Lidia_Undiemi: Grecia, strage degli innocenti: +43% di mortalità infantile dopo i tagli alla sanità - Questa è la Troika che piace tant… -

Ultime Notizie dalla rete : tagli sul Reddito di cittadinanza, partono i tagli sui pagamenti: ecco come evitarli Giornale di Sicilia In Statale sconti extra sulle rette. «Mille posti letto in più ai fuorisede»

Aule rinnovate e laboratori aperti fino alle otto di sera e il sabato. Una app per prenotare il posto a lezione. Per le matricole corsia preferenziale e una nuova squadra di tutor. E per i fuori sede ...

La rabbia dei sindaci delle città tagliate fuori dalla Milano-Sanremo

Poi la discesa su Imperia, dove i corridori si immetteranno sul percorso originale ... delusione e stupore i sentimenti che prevalgono nelle località della provincia «tagliate fuori». «Dall’oggi al ...

Aule rinnovate e laboratori aperti fino alle otto di sera e il sabato. Una app per prenotare il posto a lezione. Per le matricole corsia preferenziale e una nuova squadra di tutor. E per i fuori sede ...Poi la discesa su Imperia, dove i corridori si immetteranno sul percorso originale ... delusione e stupore i sentimenti che prevalgono nelle località della provincia «tagliate fuori». «Dall’oggi al ...