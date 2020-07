I ragazzi di PizzAut stasera sfornano in piazza Montecitorio (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'anno scorso hanno servito la pizza in Senato, stasera, la sforneranno direttamente in piazza Montecitorio per le più alte cariche dello Stato e per i passanti. I ragazzi di Nico Acampora e la loro ... Leggi su ilgiorno

L’anno scorso hanno servito la pizza in Senato, stasera, la sforneranno direttamente in piazza Montecitorio per le più alte cariche dello Stato e per i passanti. I ragazzi di Nico Acampora e la loro P ...

Cena in Parlamento con il truck food del Tortellante e la Rulli Frulli Band

I ragazzi modenesi e finalesi la sera del 29 luglio offrono pizza, tortellini e musica per l’evento che vuole sensibilizzare su disabilità e autismo MODENA Domani, 29 luglio, a Roma in piazza Montecit ...

