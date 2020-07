Catania, follia in autostrada: gara clandestina con spettatori e più di 100 auto. Il video della corsa a 260 km/h (Di mercoledì 29 luglio 2020) Corse a folle velocità, l’autostrada trasformata in autodromo e, a volte, più di cento auto che sfrecciano lungo la carreggiata esibendosi in sterzate e frenate improvvise. La polizia stradale di Catania ha eseguito quattro decreti di perquisizione, emessi dalla Procura, a carico di quattro persone (tre con precedenti per reati in materia di armi, sostanze stupefacenti e contro il patrimonio) indagate per aver partecipato a gare clandestine sulla Catania-Palermo. Nel video, i dettagli della competizione, con le macchine che si posizionano lungo la corsia d’accelerazione e che, in un caso, rischiano di provocare un incidente con un camion. Al momento gli investigatori hanno sequestrate due Bmw di grossa cilindrata. Sono in corso ... Leggi su ilfattoquotidiano

