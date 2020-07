“Venustas”, grazia e bellezza a Pompei: i dettagli della mostra (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Parco Archeologico di Pompei ha in programma una nuova mostra tutta dedicata alla bellezza, all’eleganza e al fascino. Dal 31 luglio al 31 gennaio sarà aperta al pubblico la mostra “Venustas. grazia e bellezza a Pompei”. I curiosi e i visitatori potranno curiosare la beauty routine di un tempo osservando creme, trucchi, bagni di profumo, specchi per ammirarsi, ornamenti per abiti e gioielli, amuleti, statuette e preziosi dedicati agli dei. Sarà un vero e proprio viaggio in quelli che erano i canoni e i gusti estetici delle popolazioni dell’area vesuviana in epoche antiche (dall’ VIII/VII sec a. C. al I sec. d. C.). Uno sguardo a un aspetto della vita quotidiana ... Leggi su anteprima24

