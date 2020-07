Venezia, 4 italiani in concorso: Nicchiarelli, Dante, Rosi e Noce (Di martedì 28 luglio 2020) Sarà un'edizione "diversa" e "in sicurezza" la 77esima Mostra del Cinema di Venezia, dal 2 al 12 settembre. Il primo grande festival post Covid-19 vuole essere anche un segnale di speranza per tutto il mondo dello spettacolo in difficoltà. Un'edizione comunque, si assicura, di qualità e internazionale", con 62 film e 15 cortometraggi da 50 paesi. Il direttore Alberto Barbera: "Abbiamo ridotto un po ma non di tantissimo il numero di film ma il cuore della Mostra è salvo, il concorso di Venezia 77, la selezione Orizzonti, un ampia selezione Fuori concorso, inclusi i documentari. Anche quest anno dunque Venezia non rinuncia a essere una vetrina della miglior produzione del cinema del mondo compresi quelli Usa e delle major".Quattro gli italiani nella Selezione ... Leggi su ilfogliettone

