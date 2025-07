LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | al via la FP3 e occhio al meteo! Si lavora in ottica qualifiche

L’attesa è alle stelle per il live del GP di Gran Bretagna 2025! La FP3 è iniziata e ogni secondo conta, tra giri veloci e condizioni meteo imprevedibili. I piloti si sfidano sul circuito di Silverstone, mentre il cielo minaccia pioggia, rendendo ogni decisione strategica fondamentale. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopri chi dominerà la sessione e si prepara alle qualifiche. Non perdere nemmeno un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Entra in azione anche Hulkenberg a sua volta con le gomme soft. Hamilton si lancia per il suo primo giro veloce. 12.44 Hamilton scende in pista con le gomme soft. Cielo sempre più grigio e temperatura che scende a 20°. 12.43 Le Aston Martin come previsto sono rientrate ai box dopo aver rodato le gomme hard. Attenzione! Ecco che esce Hamilton! Boato del pubblico! 12.42 Colapinto torna ai box, Gasly prosegue e inizia un nuovo giro. Per il momento i big aspettano, come capita spesso nella FP3. 12.41 Le Aston Martin sono subito tornate ai box e ne sono immediatamente uscito con le gomme hard. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: al via la FP3 e occhio al meteo! Si lavora in ottica qualifiche

