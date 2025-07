Nuovi raid a Gaza | Almeno 35 morti Fonti | Israele non ha ancora deciso sulla tregua

La tensione nella Striscia di Gaza si intensifica con nuovi raid che hanno causato almeno 35 vittime, secondo fonti mediche locali. I recenti attacchi, concentrati in aree come Mawasi e Zeitoun, sottolineano la delicatezza di un conflitto ancora irrisolto, mentre Israele non ha ancora deciso se fermare le operazioni o proseguire. La situazione resta critica, evidenziando l’urgenza di una soluzione diplomatica per fermare questa spirale di violenza.

(Adnkronos) – Nuovi raid israeliani dall’alba di oggi sulla Striscia di Gaza hanno provocato la morte di almeno 35 persone. Lo riferiscono fonti mediche nella Striscia, citate da Haaretz. Sono stati presi di mira il campo profughi di Mawasi, a ovest di Khan Yunis, nel sud, il quartiere di Zeitoun, a CittĂ di Gaza, il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nuovi raid a Gaza: “Almeno 35 morti”. Fonti: “Israele non ha ancora deciso sulla tregua”

In questa notizia si parla di: raid - gaza - almeno - fonti

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

Nuovi raid di Israele sulla popolazione civile a Gaza. Il 24 giugno sono morte almeno 86 persone, di cui 56 in fila per gli aiuti alimentari, a causa degli attacchi dell’Idf, confermano fonti sanitarie di Al Jazeera. L’Alto commissariato Onu per i diritti umani ha denu Vai su Facebook

Secondo Al Jazeera, almeno 56 persone uccise negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza dall'alba. Una fonte riferisce all'emittente che circa 85 persone sono intrappolate sotto le macerie: "Un vero e proprio massacro" ha dichiarato #ANSA Vai su X

Nuovi raid a Gaza: Almeno 35 morti. Fonti: Israele non ha ancora deciso sulla tregua; «Attacco dei coloni in Cisgiordania, 3 palestinesi uccisi». Media, la Siria non esclude un accordo di pace con Tel Aviv; Fonti da Gaza: Hamas accetta proposta accordo tregua. Inviato Usa smentisce - Procuratrice, nomina nuovo capo dello Shin Bet non valida.

Nuovi raid a Gaza: "Almeno 35 morti". Fonti: "Israele non ha ancora deciso sulla tregua" - Nuovi raid israeliani dall'alba di oggi sulla Striscia di Gaza hanno provocato la morte di almeno 35 persone. Segnala msn.com

Wafa, almeno 19 morti in raid israeliani all'alba - Almeno 19 palestinesi sono stati uccisi all'alba, quando le forze israeliane hanno lanciato una serie di attacchi aerei e di artiglieria in diverse aree della Striscia di Gaza, secondo fonti mediche e ... ansa.it scrive