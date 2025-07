Talsano | ucciso Bruno il cane che salvava dispersi e trovava corpi L' allevatore | gli hanno dato würstel con i chiodi

Una tragedia scuote il mondo degli animali e dei valori: Bruno, il cane eroe premiato dalla presidente del Consiglio, è stato brutalmente ucciso con chiodi e wurstel avvelenati. La sua morte, secondo l’allevatore, potrebbe essere una vendetta legata alla lotta contro i combattimenti clandestini. Un gesto odioso che ci ricorda quanto sia fondamentale proteggere chi dedica la vita al salvataggio e alla giustizia.

Bruno era stato anche premiato dalla presidente del Consiglio. Secondo il suo allevatore è stato ucciso per ritorsione contro il contrasto ai combattimenti clandestini, stando a quanto riportato in un’intervista dal Corriere della Sera. Scriveva ieri Arcangelo Caressa: ASSASSINI ASSASSINI Oggi sono morto insieme a te,questa mattina ho ritrovato il corpo esanime di Bruno. Purtroppo Bruno è stato ucciso, gli hanno buttato dei wurstel con dei chiodi dentro. Non pubblico le foto di questa atrocità perché rimarreste scioccati. Lo avete ucciso facendolo soffrire per ore. Ciao amico mio,nella tua breve missione hai riportato a casa 9 dispersi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Talsano: ucciso Bruno, il cane che salvava dispersi e trovava corpi L'allevatore: gli hanno dato würstel con i chiodi

Purtroppo Bruno è stato ucciso, gli hanno buttato dei wurstel con dei chiodi dentro.

