Calhanoglu Inter arriva la decisione tra il Galatasaray l’Arabia e la Premier | decisiva la moglie! La bomba dalla Turchia

Il futuro di Hakan Calhanoglu si tinge di giallo: tra il Galatasaray, l’Arabia e la Premier, la decisione definitiva sarà presa dalla moglie! Dopo anni di successi in Italia, il regista turco sembra aver scelto di tornare in patria, con il Galatasaray in pole position. La volontà della famiglia, sempre più influente nel mondo del calcio, potrebbe cambiare gli equilibri di mercato. Cosa succederà ora?

Calhanoglu Inter, arriva la decisione tra il Galatasaray, l'Arabia e la Premier: decisiva la volontà della moglie! Cos'è successo. Il futuro di Hakan Calhanoglu, regista classe 1994, sembra ormai destinato a proseguire lontano dal mercato Inter. Il centrocampista turco ha infatti comunicato alla società la decisione di voler fare ritorno in patria, scegliendo il Galatasaray come nuova destinazione. Dopo diverse stagioni da protagonista in Serie A, prima con il Milan e poi con i nerazzurri, il numero 20 ha manifestato il desiderio di concludere la sua avventura italiana. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, Calhanoglu ha avuto un nuovo confronto con i dirigenti interisti, durante il quale ha ribadito la volontà di tornare in Turchia con la propria famiglia.

