I compagni del Liverpool Ruben Neves porta il feretro | l' addio commosso a Diogo Jota e al fratello

In un momento di grande dolore, i compagni del Liverpool Ruben Neves porta il feretro di Diogo Jota e del fratello durante i funerali a Gondomar, Portogallo. La scena, toccante e carica di emozione, riunisce amici e familiari per rendere omaggio a due vite spezzate in un tragico incidente. Tra i presenti anche Federico Chiesa, mentre il vescovo sottolinea: "Siamo qui a condividere questo dolore infinito", unendo cuori in un abbraccio di solidarietà e memoria.

A Gondomar, in Portogallo, i funerali dell'attaccante morto insieme al fratello in un incidente stradale. Tra gli altri presente anche Federico Chiesa. Il vescovo: "Siamo qui a condividere questo dolore infinito".

