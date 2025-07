Incendio in un deposito fiamme a ridosso dell’A4 Chiuso tratto dell’autostrada

Un incendio notturno ha rischiato di trasformarsi in una tragedia a Villafranca Padovana, vicino all'autostrada A4. Le fiamme, divampate alle 21.15 in un deposito con materiali vari, hanno causato la chiusura temporanea del tratto autostradale tra Grisignano e Padova Ovest, coinvolgendo anche alcuni cavi di media tensione. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio sottolinea l'importanza della sicurezza e della pronta risposta in situazioni di emergenza.

Padova, 5 luglio 2025 – Tanta paura e nessun ferito fortunatamente. Si tratta dell’ incendio scoppiato dalle 21.15 circa in un deposito, dove era presente materiale vario, nel territorio comunale di Villafranca Padovana (Padova). Una posizione molto vicino all’autostrada A4. Le fiamme e fumo ha comportato la chiusura temporanea del tratto compreso tra Grisignano e Padova Ovest. Coinvolti dalle fiamme anche alcuni cavi di media tensione. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore nelle opere di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Al lavoro le squadre di Padova, Abano Terme, i volontari di Borgoricco (Padova), l'autobotte di Rovigo, una da Treviso, una da Venezia e il furgone Nucleare Biologico Chimico Radiologico (Nbcr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in un deposito, fiamme a ridosso dell’A4. Chiuso tratto dell’autostrada

