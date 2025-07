Nunez al Napoli ora la situazione è chiara | sta accadendo tutto in queste ore

Le trattative al Napoli sono più vive che mai: Darwin Nunez, il goal-razzo del Liverpool, sembra sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Le ultime ore infatti stanno portando a sviluppi decisivi, con il giocatore che avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento in Campania. La situazione è ancora in evoluzione, ma l’aria di novità e fermento si respira forte nel mondo partenopeo. Restate sintonizzati, perché potrebbe essere un colpo che cambierà le sorti della prossima stagione azzurra.

Darwin Nunez continua ad essere un obiettivo del Napoli. Intanto, nelle ultime ore sono emerse novità molto importanti. Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro, ormai da diversi giorni, è a caccia di un noto attaccante. Il profilo nel mirino resta sempre quello di Darwin Nunez, il quale sarebbe in uscita dal Liverpool. L’attaccante uruguaiano avrebbe già aperto al trasferimento in Campania, ma nelle ultime ore sarebbero emersi dettagli ancor più importanti sull’operazione. Napoli, Nunez resta un obiettivo ma ci sono dei “paletti”: la situazione. Il Napoli è a caccia di un attaccante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it