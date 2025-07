LIVE Cocciaretto-Bencic 4-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | la svizzera serve per il primo set!

Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Cocciaretto e Bencic a Wimbledon 2025, con il set che si avvicina alla conclusione. L’azzurra lotta con grinta e determinazione, pronta a giocarsi ogni punto. Resta sintonizzato per aggiornamenti live e scopri chi conquisterà il primo set in questa battaglia di nervi e talento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 CHE PUNTO DI ELISABETTA!! L’azzurra trova il passante e infila Bencic dopo uno scambio lottato!! 15-0 La risposta di Cocciaretto esce di un soffio, il dritto è out: che peccato. 4-5 Ottimo game di Cocciaretto che ha chiuso il punto con un dritto indifendibile per la svizzera, che adesso servirà per il set! 40-0 Prima vincente per l’azzurra! 30-0 Dritto potente di Cocciaretto! La difesa di Bencic finisce in rete. 15-0 Ace di Cocciaretto! 3-5 Bencic chiude il game con il dritto in controtempo. 40-30 Errore in risposta di Cocciaretto: il dritto finisce in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bencic 4-5, Wimbledon 2025 in DIRETTA: la svizzera serve per il primo set!

