Funerali Diogo Jota Ruben Neves porta la bara | lacrime all' uscita del feretro

Un momento di profonda emozione ha coinvolto la comunità portoghese durante i funerali di Diogo Jota e André Silva, celebrati nella chiesa Matriz de Gondomar. Tra lacrime, ricordi e solidarietà, Ruben Neves ha dimostrato il legame indissolubile tra amici e compagni di squadra, portando la bara insieme a un commosso gruppo di atleti e personalità del calcio. È un ricordo che resterà vivo nel cuore di tutti, testimoniando il potere dello sport di unire in momenti di grande dolore.

Nella chiesa Matriz de Gondomar in Portogallo si sono celebrati i funerali di Diogo Jota e del fratello André Silva. Tanta commozione al momento dell'uscita delle bare, con Ruben Neves che ha contribuito a trasportare il feretro del suo ex compagno di Nazionale. Tra i presenti anche i giocatori del Liverpool, il commissario tecnico della nazionale portoghese Roberto Martínez e diversi giocatori di spicco, tra cui Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernándes. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Funerali Diogo Jota, Ruben Neves porta la bara: lacrime all'uscita del feretro

Diogo Jota non poteva volare dopo un problema ai polmoni: tutto quello che sappiamo sull'incidente in cui hanno perso la vita il calciatore e il fratello. Sabato i funerali - Il mondo del calcio è rimasto sconvolto dalla drammatica tragedia di Diogo Jota e di suo fratello, vittime di un incidente che ha scosso il Portogallo.

