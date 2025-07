Sondaggi profondo rosso per Schlein e Conte In aumento fiducia per Meloni e governo e boom di FI

Gli ultimi sondaggi politici rivelano un quadro interessante: cresce la fiducia degli italiani nel governo Meloni, rafforzando il consenso sia tra i cittadini che tra gli alleati di maggioranza. Mentre Schlein e Conte affrontano un calo di consensi, il partito di Berlusconi e la Lega registrano un boom di approvazioni. Un trend che potrebbe segnare una svolta decisiva nella scena politica nazionale, lasciando sperare in nuovi scenari di stabilità e crescita.

I sondaggi politici delineano l’andamento dell’ultima settimana all’insegna della fiducia posta nel governo Meloni. Si registra infatti un nuovo aumento di fiducia che gli italiani esprimono nei confronti dell’esecutivo condotto da Fratelli d’Italia con Forza Italia e Lega. Ma l’apprezzamento è rivolto anche nei confronti della premier stessa, alla guida di Palazzo Chigi dall’ottobre 2022. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sondaggi, profondo rosso per Schlein e Conte. In aumento fiducia per Meloni e governo e boom di FI

