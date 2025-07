Calciomercato Milan rossoneri alla finestra per Osimhen | la situazione

Il calciomercato del Milan si infiamma: occhi puntati su Victor Osimhen, tornato al Napoli dopo l’esperienza in Turchia. Il sogno rossonero di rinforzare l’attacco con un big come lui prende forma, ma quali sono le reali possibilità di questa operazione? Scopriamo il quadro aggiornato sulla situazione e le chance che questa suggestiva trattativa possa concretizzarsi, portando nuova energia alla squadra di Pioli.

Victor Osimhen, tornato al Napoli dopo il prestito al Galatasaray, può davvero arrivare al Milan in questo calciomercato estivo? Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, rossoneri alla finestra per Osimhen: la situazione

Mercato, le trattative più calde: Calhanoglu, Retegui, Osimhen, Kean, Vlahovic, Jashari, Lang.

