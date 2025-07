Osimhen Juventus | si stringe il cerchio attorno all’attaccante La posizione del Napoli e del giocatore non lascia dubbi per il suo futuro novità importanti

La Juventus intensifica i preparativi per il grande colpo di mercato: Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è il nome caldo che infiamma i sogni dei tifosi bianconeri, mentre la posizione del club partenopeo e dell’attaccante stesso appare ben chiara. Tra strategie e attese, i campioni d’Italia si muovono con cautela, pronti a sferrare l’attacco al momento giusto. La corsa a Osimhen è solo all’inizio: il futuro potrebbe essere scritto già nelle prossime settimane.

Osimhen Juventus: l'attaccante è l'obiettivo principale dei bianconeri. La posizione del Napoli e del giocatore non lascia dubbi per il suo futuro. Il calciomercato degli attaccanti riserva sempre sorprese e la Juventus sembra pronta a giocare una partita a scacchi, attendendo il momento giusto per sferrare l'attacco su un obiettivo di primissimo livello. Secondo quanto riportato da Il Giornale, i bianconeri starebbero per "stringere" e tornare alla carica per Victor Osimhen, potente centravanti nigeriano che il Napoli ha messo ufficialmente sul mercato. Il rebus Osimhen: il giocatore rifiuta le altre destinazioni.

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

La Juventus bussa alla porta del Napoli per Victor Osimhen! Come riportato da Gianluca Di Marzio, nel weekend ci sono stati contatti con l'entourage del nigeriano: la Juve vuole il sì dell'attaccante per poi provare ad aprire il dialogo con De Laurentiis sul fro

La Juventus bussa alla porta del Napoli per Victor Osimhen! Come riportato da Gianluca Di Marzio, nel weekend ci sono stati contatti con l'entourage del nigeriano: la Juve vuole il sì dell'attaccante per poi provare ad aprire il dialogo con De Laurentiis sul fro

Lo scambio di maglia Osimhen-Juventus e Kean per il Napoli - Per me 52 milioni (la cifra della clausola rescissoria, ndr) sono pochissimi, fossi un club di Serie A lo comprerei subito».

Vlahovic Juve, retroscena clamoroso del Corriere della Sera: ha rifiutato il Napoli in uno scambio con Osimhen. Cosa è successo - Vlahovic Juve, il Corriere della Sera svela un retroscena clamoroso: ha rifiutato il Napoli in uno scambio con Osimhen.