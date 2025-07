Tenta di rapinare la compagna | arrestato 41enne

Un tentativo di rapina che sfocia nell'arresto: un 41enne di Nola, già noto per maltrattamenti, è stato fermato nel pomeriggio del 3 luglio a Pago del Vallo di Lauro mentre cercava di aggredire la sua compagna. La pronta azione degli agenti del Commissariato di Lauro ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta quanto la sicurezza sia una priorità. La vicenda sottolinea come la giustizia intervenga tempestivamente contro ogni forma di violenza domestica.

Tempo di lettura: < 1 minuto I poliziotti del Commissariato di Polizia di Stato distaccato di Lauro hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 41 enne residente a Nola per tentata rapina alla sua compagna. In particolare, nel pomeriggio del 3 luglio u.s., in Pago del Vallo di Lauro, l'uomo, con a carico precedenti per maltrattamenti in famiglia, è stato bloccato dagli agenti del Commissariato di P.S. mentre cercava di impossessarsi con violenza del la borsa della sua convivente, una 65enne residente a Cimitile. Nella giornata di ieri si è svolta l'udienza innanzi al Tribunale di Avellino che ha convalidato l'arresto operato ed applicato, all'indagato, l e misur e dell'obbligo di dimora ne l Comune di Somma Vesuviana e del divieto di avvicinamento alla parte offesa, nonchè il dispositivo del braccialetto elettronico.

