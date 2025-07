Faicchio un viaggio nel tempo | tutto pronto per Medievalia 2025

colori vivaci, suoni coinvolgenti e tradizioni millenarie che prenderanno vita sotto i tuoi occhi. Prepara i sensi e il cuore per un viaggio unico nel passato, dove ogni dettaglio racconta storie di cavalieri, dame e antichi mestieri. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza senza tempo: Medievalia 2025 ti aspetta per scrivere insieme una pagina indimenticabile della storia.

Tempo di lettura: 2 minuti Preparati a un vero e proprio salto nel passato! Dal 21 al 24 agosto 2025, a Faicchio, ti aspetta un’ esperienza immersiva nel Medioevo che ti lascerĂ senza parole: “Medievalia 2025”. Immagina di varcare la soglia del tempo e ritrovarti in un borgo incantato, dove il maestoso castello ducale e ogni singolo vicolo si vestono a festa per il Palio di San Giovanni. Saranno quattro giorni indimenticabili, animati da sbandieratori, falconieri, mangiafuoco, giullari, trampolieri, arcieri e musicanti. La magia del medioevo ti travolgerĂ tra giochi, sfide, esibizioni e degustazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Faicchio, un viaggio nel tempo: tutto pronto per Medievalia 2025

