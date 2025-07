Juanlu-Napoli in arrivo la possibile svolta | può accadere tutto nelle prossime ore

Il calciomercato estivo si infiamma, e Napoli si prepara a fare un grande passo in avanti. Juanlu, da tempo nel mirino del club azzurro, potrebbe presto sbarcare a sorpresa a Napoli, con le trattative che si intensificano nelle ultime ore. Il DS Manna lavora senza sosta per accelerare questa operazione, puntando a rinforzare più reparti e chiudere uno dei colpi più attesi. Tutto può accadere nelle prossime ore, lasciando tifosi e addetti ai lavori con il fiato sospeso.

Juanlu è da tempo un noto obiettivo del Napoli. IL DS Manna starebbe pensando ad un'idea per velocizzare la trattativa in entrata. Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. La volontĂ del club azzurro è chiara: rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. I rinforzi, però, non sono legati ad un solo reparto. Infatti, il DS Manna sta lavorando incessantemente a diversi obiettivi e profili. Uno su tutti porta il nome di Juan Luis Sánchez Velasco, o meglio noto come Juanlu. Per il calciatore non è stato raggiunto ancora l'accordo con il Siviglia, societĂ proprietaria del cartellino.

