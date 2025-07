Lavoro a Napoli riflettori accesi sulla cultura della sicurezza

a imprese e lavoratori sull’importanza di una cultura della sicurezza condivisa e responsabile. Giovedì 10 luglio, Villa Colonna Bandini si trasforma in un palcoscenico di riflessione e confronto, per promuovere pratiche sicure e prevenire tragedie sul lavoro. Non perdere questa occasione di partecipare a un evento fondamentale che può fare la differenza nella tutela dei nostri ambienti di lavoro e delle persone che vi operano.

Giovedì 10 luglio, a partire dalle ore 9:30, Villa Colonna Bandini ospita “La sicurezza NON È un dettaglio”, evento promosso dalla FILLEA CGIL Campania dedicato alla sicurezza nei cantieri e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’iniziativa, patrocinata dall’INAIL Campania è realizzata in collaborazione con il FORMEDIL Avellino e con la casa di produzione audiovisiva Suono Libero Music ha l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni, lavoratori e cittadini sulla centralità della cultura della sicurezza nel comparto edile. Secondo i dati INAIL, nel 2024 si sono registrati 1.150 morti sul lavoro, con un incremento del 5% rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

