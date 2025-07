Atti osceni e molestie a minori a Bolzano pakistano cacciato | così seminava il panico in luoghi pubblici

A Bolzano, una vicenda inquietante ha portato all'espulsione di un cittadino pakistano di 34 anni coinvolto in atti osceni e molestie a minori, seminando il panico tra la comunità. La sua presenza indesiderata e le sue azioni deplorevoli hanno scosso la serenità della città, spingendo le autorità a intervenire con fermezza. La sicurezza e il rispetto devono sempre prevalere nelle nostre strade, garantendo un ambiente più protetto per tutti.

