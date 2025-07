Zecche in boschi e prati della Lombardia è la stagione più rischiosa | come difendersi e cosa fare in caso di morso

Con l’arrivo della stagione calda, i boschi e prati della Lombardia si popolano di zecche, piccoli ma insidiosi nemici pronti a colpire senza avvisaglie. La loro presenza aumenta con le alte temperature, rendendo essenziale conoscere come difendersi e cosa fare in caso di morso. Scopri i consigli utili per vivere all’aperto in sicurezza e proteggerti da questi fastidiosi parassiti.

Pavia, 5 luglio 2025 - L'aumento delle temperature continua a favorire la presenza delle zecche in ambienti verdi come boschi, prati, giardini e aree rurali. Nonostante il loro morso sia indolore e non causi prurito, Ats Pavia in sinergia con la sede pavese dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), rinnova anche per quest'anno l'impegno per la prevenzione contro le infezioni trasmesse da questi parassiti che possono veicolare patogeni responsabili d i malattie anche gravi, come la malattia di Lyme, la TBE (encefalite da zecche), la rickettsiosi, la febbre da zecche, la tularemia e la meningoencefalite.

