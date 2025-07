Tragica alluvione in Texas il fiume investe i campi scout

In Texas, un’improvvisa e devastante alluvione ha colpito il fiume Guadalupe, trasformandosi in una furia devastante in appena un’ora. Bambini e adolescenti, ignari del pericolo, dormivano nelle loro tende e baite quando l’acqua si è innalzata di oltre 6 metri, portando con sé distruzione e dolore. La tragedia, ancora in corso d’accertamento, ha già causato almeno 24 vittime, tra cui molti giovani. La comunità si stringe in un dolore condiviso e nell’incertezza del bilancio completo.

Tutto in un'ora. Mentre bambini e ragazzi dormivano nei loro letti, in tende o in baite di legno, in Texas il fiume Guadalupe si e' trasformato in una furia assassina. In appena 60 minuti l'acqua è salita di oltre 6 metri travolgendo tutto: alberi, abitazioni, vite. Almeno 24 i morti accertati, tra loro diversi minorenni. Ma il bilancio e' ancora incerto: decine i dispersi, molti dei quali bambini e ragazze che partecipavano a campi estivi e scout lungo le rive del fiume, nella contea di Kerr. La pioggia torrenziale – oltre 25 centimetri in poche ore – ha scatenato un'alluvione che ha colto tutti di sorpresa trasformando la vacanza a lungo sognata in una tragedia che sta scuotendo l'America.

