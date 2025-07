Il tumore? Sono diventata più cinica Certo non sono migliorata Seguo una terapia | parla Sabrina Salerno

Il tumore? Sono diventata più cinica. Certo, non sono migliorata". Sabrina Salerno con coraggio e determinazione condivide il suo percorso tra sfide e resilienza, dimostrando che anche nelle difficoltà si può trovare forza e speranza. Un esempio di come la vita possa sorprendere, anche quando sembra tutto perduto. La sua storia ci ricorda che, nonostante tutto, bisogna continuare a sognare e lottare.

“Il tumore? Sono diventata più cinica. Certo non sono migliorata”. È passato poco più di un anno da quando Sabrina Salerno ha scoperto di avere un cancro al seno e da quando lo ha raccontato pubblicamente attraverso i social. Dodici mesi durante i quali non si è mai fermata: meno di un mese dopo l’operazione era già in America per una serie di concerti e solo la scorsa settimana ha preso undici aerei. “ Sul palco sto bene, poi l’effetto svanisce ”, racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera in cui parla a ruota libera di tante cose, dall’incontro con Cecchetto alla vacanza in Egitto con la Carrà, dalla passione del marito per la Meloni all’ammissione di aver usato il suo corpo come strumento di marketing. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it