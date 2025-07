Incendio su volo Ryanair a Palma di Maiorca | i passeggeri si lanciano dalle uscite d’emergenza

Un incendio improvviso a bordo di un volo Ryanair a Palma di Maiorca ha scatenato il panico tra i passeggeri, costretti a lanciarsi dalle uscite di emergenza per mettersi in salvo. L'incidente, avvenuto nella notte, ha provocato almeno 18 feriti, con sei persone ricoverate in ospedale. Un episodio che sottolinea quanto la sicurezza aerea sia fondamentale e come, in situazioni critiche, il sangue freddo possa fare la differenza.

Almeno 18 persone sono rimaste ferite, molte in modo lieve, per un incendio scoppiato ieri notte a bordo di un aereo Ryanair che si trovava all’aeroporto di Palma di Maiorca, in Spagna. Lo riferiscono i media iberici. Sei persone sono state ricoverate in ospedale, riporta il Diario de Mallorca. L’incidente ha causato momenti di enorme tensione e i passeggeri hanno dovuto essere evacuati dall’aereo attraverso le uscite di emergenza, come testimoniano anche alcuni video pubblicati sui social. Alcuni sono rimasti feriti dopo essere saltati sulla pista direttamente dalle ali dell’aereo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendio su volo Ryanair a Palma di Maiorca: i passeggeri si lanciano dalle uscite d’emergenza

