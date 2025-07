26enne scala un vulcano alto oltre 3.600 metri e precipita | si trovava insieme a 5 amici cosa è accaduto

Juliana Marins, giovane escursionista brasiliana di 26 anni, ha perso la vita durante un'avventurosa scalata al Monte Rinjani in Indonesia. Mentre esplorava i suggestivi sentieri a oltre 3600 metri di altezza, è precipitata da un costone e, dopo tre giorni di ricerche, il tragico esito si è rivelato fatale. Questa drammatica vicenda ci ricorda i rischi estremi dell’alpinismo e l’importanza della massima prudenza in ambienti così ostili.

Julianaa Marins stava scalando il Monte Rinjani, in Indonesia, assieme a cinque amici, lo scorso 21 giugno, quando è caduta da un costone ed è stata ritrovata morta tre giorni dopo. La 26enne brasiliana è morta, come da risultati dell’autopsia, per “un’emorragia interna causata da lesioni agli organi e fratture ossee”. L’escursionista si trovava su una scogliera che costeggia un sentiero vicino al cratere del Monte Rinjan i, un vulcano alto oltre 3.600 metri che si trova sull’isola indonesiana di Lombok. La caduta è avvenuta intorno alle 6:30 del mattino, ora locale, mentre era in cammino verso la vetta: lo ha reso noto il Parco Nazionale del Gunung Rinjani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 26enne scala un vulcano alto oltre 3.600 metri e precipita: si trovava insieme a 5 amici, cosa è accaduto

In questa notizia si parla di: 26enne - vulcano - alto - oltre

Indonesia, cade durante scalata su vulcano: morta turista brasiliana.

Vulcano. 26enne si sente male in cima al cratere, i pompieri in soccorso - MSN - VULCANO – Arriva in cima al cratere a Vulcano ma qualcosa va storto. msn.com scrive

Stato di emergenza in Perù per l'eruzione del vulcano Ubinas - 600 metri ha emesso fumo e cenere in altezze di oltre 5 chilometri facendo decretare un "pericolo imminente" di eruzione L'attività del vulcano Ubinas, che ha ... Lo riporta rainews.it