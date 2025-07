LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | alle 12.35 la FP3 la Ferrari vuole conferme

Pronti a vivere l’adrenalina del Gran Premio di Silverstone 2025? Alle 12:35 inizia la FP3, dove Ferrari e gli altri team cercano conferme e strategie per la gara. Con il cielo coperto e le temperature ideali, tutto è pronto per scoprire chi dominerà questa emozionante giornata di Formula 1. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, perché ogni secondo può fare la differenza!

12.30 Attenzione, la sessione viene posticipata di 5 minuti. Ci sono detriti in pista dalle serie precedenti. 12.28 Tutto pronto per il via della sessione. Al momento il meteo di Silverstone parla di cielo coperto con 20° di temperatura per quanto riguarda l'atmosfera e 25° sull'asfalto. 12.26 Iniziamo ad avvicinarci alla FP3. Siamo davvero curiosi di capire se quanto visto ieri sarà confermato. McLaren e Ferrari pronte alla battaglia, ma occhio alla Mercedes che, con temperature più basse, vuole tornare in alto. Verstappen, come sempre, non va discusso.

