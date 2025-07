In tanti alla pedalata in ricordo di Giovanni Iannelli

In un'atmosfera di ricordo e solidarietà, migliaia di appassionati si sono riuniti a Prato per la quinta edizione della pedalata dedicata a Giovanni Iannelli, il giovane ciclista scomparso tragicamente. Con il cuore colmo di affetto e rispetto, i partecipanti hanno percorso le strade partendo da Piazza del Duomo e arrivando a Carmignano, rendendo omaggio a un talento e a un'anima indimenticabile. Un evento che dimostra come la memoria possa unire e rafforzare la comunità, anche nei momenti più difficili.

Prato, 5 luglio 2025 – Si è svolta con grande partecipazione la quinta edizione della pedalata in memoria di Giovanni Iannelli, il giovane ciclista tragicamente scomparso in Piemonte all’arrivo di una gara. Pedalando in sicurezza con Giovanni, le foto L’evento, partito da Piazza del Duomo a Prato, si è concluso a Carmignano, davanti al murale che lo ricorda. Nonostante il recente lutto per la scomparsa del padre, Carlo Iannelli – papà di Giovanni – ha voluto essere presente, rinnovando con la sua tenacia l’impegno per la sicurezza stradale dei ciclisti. La vicenda di Giovanni, per la quale la giustizia non ha ancora riconosciuto responsabilità, continua a scuotere le coscienze: la sua memoria è diventata simbolo della fragilità dei ciclisti sulle strade e del bisogno urgente di rispetto e consapevolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In tanti alla pedalata in ricordo di Giovanni Iannelli

