A tredici anni trionfa nella disciplina degli anelli | la storia di William

A soli tredici anni, William D’Alascio conquista il podio agli Assoluti di Ginnastica a Rimini, dimostrando talento, determinazione e passione. La sua incredibile performance nella disciplina degli anelli lo consacra tra i giovani promessi del panorama sportivo italiano. Una vittoria che segna l’inizio di una promettente carriera e ispira tanti altri giovani atleti a seguire i loro sogni. Il futuro della ginnastica italiana si chiama William!

Pisa, 5 luglio 2025 - Il tredicenne pisano William D'Alascio non finisce di stupire. In occasione della versione estiva dei campionati Nazionali della Federazione Ginnastica d'Italia a Rimini, dopo aver superato brillantemente la fase eliminatoria con tutte le prove previste dal regolamento (corpo libero, volteggio, cavallo con maniglie, anelli, parallele simmetriche e sbarra), ha ottenuto il primo posto nella specialità "anelli", categoria 3^ fascia, livello intermedio che si colloca tra il livello base e quello avanzato. Si tratta di un livello in cui gli atleti hanno già acquisito una buona padronanza delle basi tecniche e si preparano ad affrontare esercizi più complessi in vista di livelli di difficoltà più elevati.