Nubifragio e vento forte su Como allagata strada davanti a piazza Cavour A Cantù crolla muro di una villetta

Una mattina di tempesta a Como, dove un violento nubifragio e venti impetuosi hanno causato allagamenti e disagi. La strada davanti a piazza Cavour è sommersa, e un muro di una villetta è crollato sotto la forza della natura. Sono circa quaranta gli interventi dei vigili del fuoco, pronti a far fronte alle emergenze: una situazione critica che richiede attenzione immediata. Restate aggiornati per scoprire come si sta riprendendo questa splendida città.

Como – Un nubifragio si è abbattuto questa mattina, sabato 5 luglio, su Como e la provincia a partire dalle ore 6 di oggi. Sono circa quaranta gli interventi di soccorso svolti dai vigili del fuoco del commando provinciale, dopo l'arrivo di numerose chiamate alla centrale operativa. La metà ha interessato la città, prevalentemente per allagamenti con soccorso a automobilisti in difficoltà, prosciugamenti, rimozione ostacoli alla circolazione e tagli piante dalle quali erano caduti rami per il forte vento. Nella centralissima piazza Cavour, il lago è fuoriuscito dai tombini, allagando interamente il piano stradale e compromettendo la circolazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nubifragio e vento forte su Como, allagata strada davanti a piazza Cavour. A Cantù crolla muro di una villetta

In questa notizia si parla di: como - vento - forte - piazza

Maltempo al Nord: allagamenti tra Varese, Como e Bergamo. Forte vento a Milano - Il maltempo si abbatte sul Nord Italia, portando allagamenti, vento e grandinate che trasformano le città in scenari sorprendenti.

La situazione poco fa nella zona di via Torno a Como: raffiche intense su un lago increspato. Ma niente temporale annunciato per il tardo pomeriggio: il vento - che è ancora forte - ha allontanato le nuvole minacciose fino a qualche ora fa.. Vai su Facebook

#NEWS - #NEWS - #Maltempo a #Lecco, il forte vento ribalta la #ruotapanoramica sul lungolago. La giostra era già stata chiusa al pubblico. Visto il cielo diventare nero, il #lago di #Como incresparsi e sentito arrivare le prime raffiche, il gestore ha infatti subito Vai su X

Nubifragio e vento forte su Como, allagata strada davanti a piazza Cavour. A Cantù crolla muro di una villetta; Lombardia flagellata dal maltempo: allagamenti tra Varese, Como e Bergamo. Forte vento a Milano; Il vento forte abbatte l'albero di Natale di piazza del Duomo a Como.

Nubifragio e vento forte su Como, allagata strada davanti a piazza Cavour. A Cantù crolla muro di una villetta - Tra le zone più colpite ci sono anche Grandate, San Fermo della Battaglia, via Pasquale Paoli e via Milano a Como. ilgiorno.it scrive

Maltempo al Nord: allagamenti tra Varese, Como e Bergamo. Forte vento a Milano - A Clusone una violenta grandinata ha imbiancato le strade cittadine mentre a Como le forti piogge hanno allagato la centralissima piazza Cavour ... Come scrive msn.com