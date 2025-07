LIVE Sonego-Nakashima Wimbledon 2025 in DIRETTA | arriva la pioggia slitta il programma

Benvenuti alla nostra diretta live di Wimbledon 2025, dove l’attesa tra Sonego e Nakashima si mescola all’incertezza del tempo. La pioggia ha interrotto il programma, sospendendo i match in corso. Restate con noi per aggiornamenti tempestivi e scoprire quando potremo tornare in campo. Preparatevi a vivere ogni emozione di questa giornata, perché l’attesa non è finita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 in questo momento però ha iniziato a piovere a Wimbledon con tutti i match che sono stati sospesi. Vedremo quando si potrà ricominciare a giocare. 12.48 GranollersZeballos hanno vinto il primo set 6-4 contro BalajiReyes-Varela. Al termine di quest’incontro toccherà a Sonego e Nakashima. 12.46 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Nakashina. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima, partita valevole per il terzo turno di Wimbledon 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima, Wimbledon 2025 in DIRETTA: arriva la pioggia, slitta il programma

In questa notizia si parla di: sonego - nakashima - wimbledon - diretta

LIVE Sonego-Nakashima, Wimbledon 2025 in DIRETTA: pronostico da ribaltare, si annuncia una battaglia - Benvenuti alla Diretta Live di OA Sport, dove oggi si sfideranno Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima in un match che promette scintille nel terzo turno di Wimbledon 2025.

Evvai #sonego vince in 4 set “Grande prestazione si stava complicando e non poco la faccenda,energie spese tante , si è ripreso immediatamente, con #nakashima ha un’occasione”#reggi #Wimbledon2025 #Wimbledon Vai su X

Jannik #sinner domina alla grande nel suo secondo turno di #Wimbledon . Il numero 1 al mondo di sbarazza in 3 set dell'Australiano #vukic. Meno di 2 ore per battere il tennista Aussie 6-1 6-1 6-3 Vai su Facebook

Wimbledon in diretta: in campo Cobolli e Cocciaretto, poi tocca a Sonego. Obiettivo ottavi; Wimbledon, Sonego Nakashima in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta; Atp Brisbane e Hong Kong, il programma di lunedì: partite e orari.

Sinner-Martinez a Wimbledon in diretta: Jannik a caccia degli ottavi dalle 14.30. Subito in campo Cobolli e Cocciaretto - Jannik affronta lo spagnolo, sarà il primo match del centrale (un solo precedente, vinto dall'azzurro). Secondo corriere.it

Diretta Wimbledon 2025/ Cobolli Mensik streaming video tv: ancora per il terzo turno! (oggi 5 luglio) - Diretta Wimbledon 2025, Cobolli Mensik streaming video tv oggi 5 luglio: orari e risultati live per il terzo turno, giocano anche Sonego e Cocciaretto. Da ilsussidiario.net