Dalla Juventus al Napoli sta per accadere davvero? Lo scambio di mercato è incredibile

Dalla Juventus al Napoli sta per prendere forma un incredibile scambio di mercato, destinato a rivoluzionare gli equilibri in Serie A. Mentre il Napoli si prepara a intensificare la sua rosa, con il DS Manna che lavora senza sosta, le ultime ore sono state decisive per un'operazione che potrebbe cambiare volto alle due squadre. Ma qual è il vero obiettivo? Rimanete sintonizzati: l’attacco, il…

Napoli e Juventus potrebbero dar vita ad un clamoroso scambio di mercato. Di seguito le ultimissime su quanto accaduto nelle ultime ore. La stagione del Napoli si è conclusa alla grande, ma tra le file azzurre c’è l’assoluta necessitĂ di investire sul mercato. Il DS Manna, in accordo con gli altri dirigenti e il presidente De Laurentiis, starebbe pensando di rinforzare l’attacco. In modo particolare, però, l’obiettivo sarebbe l’attacco, il quale necessita di nuovi interpreti. Non a caso, nelle ultimissime ore, sarebbe emersa la possibilitĂ di un incredibile scambio con la Juventus. Osimhen alla Juventus, Vlahovic al Napoli: scambio possibile?. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Dalla Juventus al Napoli”, sta per accadere davvero? Lo scambio di mercato è incredibile

In questa notizia si parla di: napoli - mercato - juventus - scambio

Inter-Napoli, duello anche sul mercato: i nomi contesi - Internapoli: un duello che si gioca anche sul mercato. Inter e Napoli, protagonisti di un campionato avvincente e incerto, si sfidano per la supremazia.

CLAMOROSO RETROSCENA DI MERCATO: DUSAN VLAHOVIC HA RIFIUTATO IL NAPOLI Secondo il Corriere della Sera, la Juventus avrebbe tentato di inserire il cartellino del serbo in un maxi affare che avrebbe permesso a Osimhen di vestire la maglia Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, clamoroso retroscena CorSera - Vlahovic ha rifiutato gli azzurri: la Juve lo voleva scambiare con Osimhen; Diretta live calciomercato 2 luglio 2025, Napoli su Kean, la Juve dopo David valuta Hjulmand, Dovbyk piace al Milan; Vlahovic al Napoli, Osimhen alla Juventus: ipotesi di scambio?.

“Dalla Juventus al Napoli”, sta per accadere davvero? Lo scambio di mercato è incredibile - Napoli e Juventus potrebbero dar vita ad un clamoroso scambio di mercato. Si legge su informazione.it

Vlahovic Juve, retroscena clamoroso del Corriere della Sera: ha rifiutato il Napoli in uno scambio con Osimhen. Cosa è successo - Vlahovic Juve, il Corriere della Sera svela un retroscena clamoroso: ha rifiutato il Napoli in uno scambio con Osimhen. Lo riporta juventusnews24.com